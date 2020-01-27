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Користувачі повідомили про збої в роботі Twitter

Користувачі відзначають проблеми в роботі додатка Twitter
Користувачі з усього світу повідомили про збої в роботі Twitter.
Користувачі повідомили про збої в роботі Twitter Фото: autonews.autoua.net

Про це свідчать дані сайту Downdetector, що відстежує роботу інтернет-ресурсів,передає УКРІНФОРМ.

Користувачі відзначають проблеми в роботі додатка Twitter для iPhone і iPad (43%), на платформі Android — (17%), а 39% не можуть зайти на сайт.

З проблемами зіткнулися користувачі США, Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини, Японії, Канади, Туреччини, Мексики, Аргентини, Перу, Бразилії, Нідерландів, Угорщини і Данії.

Нагадаємо, що 22 січня в роботі Twitter стався збій.

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27 01 2020 14:40
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