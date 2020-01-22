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У роботі Twitter стався збій
На роботу додатка на Android-пристроях скаржаться 80% користувачів, на збої в веб-версії Twitter — 20%, ще 8% скаржаться на роботу додатки на iPhone і iPad
Фото: twitter.com
Про це повідомляє Downdetector,передає УКРІНФОРМ.
Користувачі з Німеччини, Франції, Іспанії, Великої Британії, Японії, США, Канади, Еквадору, Мексики стали повідомляти про проблеми.
На роботу додатка на Android-пристроях скаржаться 80% користувачів, на збої в веб-версії Twitter — 20%, ще 8% скаржаться на роботу додатки на iPhone і iPad.
Нагадаємо, що в соціальній мережі Instagram чоловіки-блогери отримують за рекламу більше грошей, ніж жінки. В середньому різниця складає від 7% до 92%.
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