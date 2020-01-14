В Instagram чоловікам-блогерам платять за рекламу більше, ніж жінкам -дослідження
Про це йдеться в дослідженні компанії HypeAuditor, повідомляє "Громадське".
Там зазначили, що загалом опитали 1600 блогерів з 40 країн світу. Їх запитували про ціну за розміщення реклами в публікації, історії, а також в комбінаціях із них обох та публікації, історії і поста тривалістю до хвилини.
В досліджені зазначили, що жінок та чоловіків-блогерів у світі майже порівну: жінок більше на 1%.
В середньому вартість звичної публікації в блогерів-чоловіків становить $1411, що на 7% більше, ніж в опитаних жінок ($1315).
Фото: Громадське
Опитані чоловіки, у яких менше мільйона підписників, заробляють за публікацію $2,6 тис., а жінки на $200 менше ($2,4 тис.).
Ще більший розрив у вартості рекламних історій між чоловіками і жінками - $809 і $633 відповідно, що менше на 27%.
Фото: Громадське
Рекламний пакет, який включає публікацію, історію і хвилинне відео на чоловічих сторінках продають в середньому за $4 тис., а жіночих - за $2,7 тис.
Серед опитаних блогерів з 20-100 тисяч підписників розрив в оплаті реклами складає 92% на користь чоловіків.
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