В Instagram чоловікам-блогерам платять за рекламу більше, ніж жінкам -дослідження

В середньому вартість звичної публікації в блогерів-чоловіків становить $1411, що на 7% більше, ніж в опитаних жінок ($1315)

В соціальній мережі Instagram чоловіки-блогери отримують за рекламу більше грошей, ніж жінки. В середньому різниця складає від 7% до 92%.

Про це йдеться в дослідженні компанії HypeAuditor, повідомляє "Громадське".

Там зазначили, що загалом опитали 1600 блогерів з 40 країн світу. Їх запитували про ціну за розміщення реклами в публікації, історії, а також в комбінаціях із них обох та публікації, історії і поста тривалістю до хвилини.

В досліджені зазначили, що жінок та чоловіків-блогерів у світі майже порівну: жінок більше на 1%.

В середньому вартість звичної публікації в блогерів-чоловіків становить $1411, що на 7% більше, ніж в опитаних жінок ($1315).

Фото: Громадське

Опитані чоловіки, у яких менше мільйона підписників, заробляють за публікацію $2,6 тис., а жінки на $200 менше ($2,4 тис.). Ще більший розрив у вартості рекламних історій між чоловіками і жінками - $809 і $633 відповідно, що менше на 27%. Фото: Громадське Рекламний пакет, який включає публікацію, історію і хвилинне відео на чоловічих сторінках продають в середньому за $4 тис., а жіночих - за $2,7 тис. Серед опитаних блогерів з 20-100 тисяч підписників розрив в оплаті реклами складає 92% на користь чоловіків.

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