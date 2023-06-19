ISW розповів як путін намагатиметься посилити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті
Президент росії владімір путін підтримав пропозицію окремих російських військових блогерів створити робочу групу адміністрації президента, ймовірно, з метою інтеграції відомих блогерів у прокремлівський інформаційний простір.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що робоча група включатиме членів адміністрації президента росії та покликана координувати ідеї щодо війни в Україні.
Однак незрозуміло, чи візьмуть участь російські військові блогери в робочій групі Адміністрації президента і яким чином.
Підтримка путіним робочої групи, яка зосередиться на репортажах про війну, свідчить про те, що вінимає намір продовжувати публічно спілкуватися з прокремлівськими блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.
Раніше кремль залучав відомих афілійованих із владою військових блогерів, пропонуючи їм офіційні ролі в російській раді з прав людини та в Мобілізаційній робочій групі, ймовірно, в обмін на посилення прокремлівської риторики.