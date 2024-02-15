російська блогерка у США зізналася, що постачала до рф компоненти для ракет в обхід санкцій

Тепер блогерці загрожує до 20 років за ґратами.

Американський суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирьову в порушенні санкцій проти рф і постачанні компонентів для ракет. Їй загрожує тюремний термін.



Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

"У федеральному суді в Брукліні Христина Пузирєва визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей за її роль у багатомільйонній схемі з відправлення компонентів, які використовуються в неназваних літальних апаратах, системах керованої ракетної зброї та іншій зброї, суб'єктам, які підпадають під санкції, в росії", - ідеться в повідомленні.



Зазначається, що компоненти, відправлені з порушенням законодавства про експортний контроль і санкції, пізніше було виявлено на російських збройових платформах і в обладнанні радіотехнічної розвідки в Україні.

При винесенні вироку Пузирьовій загрожує до двадцяти років позбавлення волі.

Американські правоохоронці уточнили, що Христина Пузирьова та її співобвинувачені імовірно придбали та відправили електроніку американського виробництва на мільйони доларів, щоб підтримати кремль у його триваючих атаках на Україну.



Її змова з відмивання грошей була безпосередньо пов'язана з 298 поставками обмежених технологій на суму 7 мільйонів доларів на поле бою в росії.

Пузирьова та її чоловік, обвинувачений Микола Гольцев, неодноразово приїжджали з Канади, щоб зустрітися з підсудним Салімджоном Насриддіновим у Брукліні. Під час таких поїздок Пузирьова використовувала численні банківські рахунки для здійснення фінансових операцій у рамках своєї схеми.



Уряд конфіскував 20 000 доларів готівкою з номера нью-йоркського готелю, в якому був заарештований обвинувачений. Загалом уряд конфіскував близько 1,68 мільйона доларів у зв'язку з цією експортною схемою.