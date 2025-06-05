Кошти Абрамовича можуть не дістатися Україні – The Telegraph

Виставляючи "Челсі" на продаж, Абрамович заявив, що кошти мають бути використані "на користь усіх жертв війни в Україні", включно з тими, хто родом із росії, що відмовилися брати до уваги.

Заморожені 2,35 мільярда фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" можуть ніколи не потрапити в Україну. Уряд Великої Британії знав про це від самого початку.

Видання The Telegraph пише, що британська влада готувалася до суду з Абрамовичем у зв'язку з тим, як витратити гроші від продажу "Челсі", коли він був під санкціями за ймовірні зв'язки з владіміром путіним. Суперечка стосується інтерпретації "договору про зобов'язання" між урядом та Абрамовичем, у якому він погодився спрямувати гроші на благодійність "з метою допомоги жертвам війни в Україні".

Виставляючи "Челсі" на продаж, Абрамович заявив, що кошти мають бути використані "на користь усіх жертв війни в Україні", включно з тими, хто родом із росії, що відмовилися брати до уваги.

Один із чиновників, які брали участь у переговорах у 2022 році, сказав:

Із самого першого дня ми були стурбовані. Ми були готові до того, що така можливість існує. Але альтернативи дійсно не було.

За його словами, небезпека того, що Абрамович заблокує виділення коштів для України, відійшла на другий план порівняно з побоюваннями, що він "дозволить Челсі розвалитися", якщо до кінця сезону не продадуть клуб, або що він спробує "самостійно повернути гроші законним шляхом", якщо санкції буде знято.

"Було ухвалено рішення помістити гроші туди, де ми знали, що він не зможе до них дістатися, і потім було ухвалено рішення, що створять благодійну організацію, яка буде розумно витрачати ці гроші. Те, що справа затягнулася до цього моменту, є свідченням того, що уряд не доклав зусиль, ресурсів або політичного капіталу для розв'язання проблеми, яка від початку була очевидною", - додав чиновник.

Різні джерела назвали цю суперечку "кошмарною проблемою", охарактеризувавши конфіскацію російських активів як "політично вибухонебезпечну".

Нагадаємо, уряд Великої Британії заявив про готовність подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича через затримку процесу передання грошей від продажу "Челсі" на допомогу жертвам війни в Україні.