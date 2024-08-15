Косметична компанія Avon оголосила про банкрутство

Рішення було ухвалено після більше 380 судових позовів

Всесвітньо відома компанія, яка володіє правами на бренд Avon, подала заяву до суду про банкрутство за главою 11 Кодексу США.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно із кодексом США глави 11 - банкрутом себе може оголосита будь-яке підприємство, організоване як корпорація або приватна власність.

Рішення було ухвалено після понад 380 судових позовів щодо тальку у продукції Avon, який начебто спричиняє рак.

Компанія витратила $225 млн на захист у суді, проте компанія заявляє, що їхня продукція не завдає школи.

Але кількість позовів лише зростатиме, якщо не буде остаточного рішення, вважають в Avon.

З 2016 року компанія не продає косметику в США, а в 2020 американський бізнес викупила бразильська група Natura.

Операційні підприємства Avon за межами США, які продовжують реалізовувати ініціативи, не підпадають під дію глави 11, тому на міжнародних ринках Avon усе веде свою діяльність в звичайному режимі.