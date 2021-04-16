ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічна компанія SpaceX Ілона Маска залучила близько 314 млн доларів у рамках останнього інвестиційного ранду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічна компанія SpaceX залучила додаткові 314 мільйонів доларів інвестицій
Фото: З відкритих джерел
Компанія залучила 850 млн дол в лютому, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на CNBC.
Загальна сума раунду фінансування - 1,16 млрд дол.
Оцінка компанії - 74 млрд дол.
Повідомляється, що залучені кошти підуть на нову ракету Starship і проєкт супутників по роздачі інтернету Starlink.
Нагадаємо,що компанія SpaceX планує посадити на поверхню Марса свої ракети задовго до 2030 року, заявив Маск.
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