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Космічна компанія SpaceX залучила додаткові 314 мільйонів доларів інвестицій

Космічна компанія SpaceX Ілона Маска залучила близько 314 млн доларів у рамках останнього інвестиційного ранду.
Космічна компанія SpaceX залучила додаткові 314 мільйонів доларів інвестицій Фото: З відкритих джерел
Компанія залучила 850 млн дол в лютому, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на CNBC. 
 
Загальна сума раунду фінансування - 1,16 млрд дол.
 
Оцінка компанії - 74 млрд дол.
 
Повідомляється, що залучені кошти підуть на нову ракету Starship і проєкт супутників по роздачі інтернету Starlink.
 
Нагадаємо,що компанія SpaceX планує посадити на поверхню Марса свої ракети задовго до 2030 року, заявив Маск.
 
 
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16 04 2021 16:50
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