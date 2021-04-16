Космічна компанія SpaceX залучила додаткові 314 мільйонів доларів інвестицій

Космічна компанія SpaceX Ілона Маска залучила близько 314 млн доларів у рамках останнього інвестиційного ранду.

Фото: З відкритих джерел

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію