Космічне сміття змусило NASA відкласти вихід астронавтів із МКС

Через відсутність можливості належним чином оцінити ризик загрози для астронавтів, команди вирішили відкласти вихід у відкритий космос

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) відклало вихід двох американських астронавтів у відкритий космос, який був запланований на сьогодні ввечері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міжнародної космічної станції (МКС) у Твіттері.

"NASA отримало повідомлення про (проліт – ред.) космічного сміття повз космічну станцію. Через відсутність можливості належним чином оцінити ризик загрози для астронавтів, команди вирішили відкласти вихід у відкритий космос 30 листопада до отримання додаткової інформації", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укрінформ

Раніше в американському відомстві заявили, що у вівторок, 30 листопада, двоє американських астронавтів вийдуть у відкритий космос з борту МКС для заміни антени, що вийшла з ладу, на її поверхні.

Фото: Укрінформ

Початок виходу астронавтів був запланований на 21:00 годину за київським часом. Очікувалося, що вони проведуть у відкритому космосі близько 6,5 години.

Нагадаємо, що шматок космічного сміття пошкодив роботизовану руку Canadarm2 Міжнародної космічної станції.