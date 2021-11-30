Космічне сміття змусило NASA відкласти вихід астронавтів із МКС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міжнародної космічної станції (МКС) у Твіттері.
"NASA отримало повідомлення про (проліт – ред.) космічного сміття повз космічну станцію. Через відсутність можливості належним чином оцінити ризик загрози для астронавтів, команди вирішили відкласти вихід у відкритий космос 30 листопада до отримання додаткової інформації", - йдеться у повідомленні.
Фото: Укрінформ
Раніше в американському відомстві заявили, що у вівторок, 30 листопада, двоє американських астронавтів вийдуть у відкритий космос з борту МКС для заміни антени, що вийшла з ладу, на її поверхні.
Фото: Укрінформ
Початок виходу астронавтів був запланований на 21:00 годину за київським часом. Очікувалося, що вони проведуть у відкритому космосі близько 6,5 години.
Нагадаємо, що шматок космічного сміття пошкодив роботизовану руку Canadarm2 Міжнародної космічної станції.
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