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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Міжнародну космічну станцію пошкодило космічне сміття

Прилад досі перебуває у робочому стані, але сміття пробило теплоізоляцію та пошкодило частину руки
Шматок космічного сміття пошкодив роботизовану руку Canadarm2 Міжнародної космічної станції.
Міжнародну космічну станцію пошкодило космічне сміття Пошкодження на Міжнародній космічній станції Фото: CSA

Космічне агенство Канади зазначили, що на орбіті відстежують понад 23 тисячі об'єктів розміром із м'яч для софтболу (він трохи більший за бейсбольний), повідомляє "Громадське". За ними стежать, щоб уникати потенційних зіткнень із супутниками й МКС.

Водночас є більш дрібні об'єкти, зіткнення з якими все ж відбуваються. Наслідки одного з таких саме й помітили 12 травня під час планової перевірки Canadarm2.

Експерти Космічного агентства Канади разом із колегами з NASA зробили детальні знімки й оцінили пошкодження. Аналіз показав, що інцидент не вплинув на продуктивність руки, але були пошкоджені невелика частина одного із "суглобів" апарату й теплоізоляція.

Як пише Sciencealert, ця ситуація стала нагадуванням про те, що проблема космічного сміття на низькій навколоземній орбіті - це "бомба уповільненої дії".

Навіщо потрібна роботизована рука?

У Sciencealert пояснюють, що робототехнічну руку Canadarm2, відому як система дистанційного маніпулятора космічної станції, розробило Космічне агентство Канади. Вона є невіддільною частиною Міжнародної космічної станції протягом 20 років.

Це багатоступенева титанова роботизована рука, яка допомагає переміщати об'єкти за межами МКС, включаючи вантажні шатли, а також допомагає в обслуговуванні станції.

Нагадаємо, що на Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж.

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31 05 2021 14:31
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