Ізраїль відмовив прем'єру Норвегії у візиті з політичних причин

Норвезький уряд вважає, що візит було відхилено через участь країни в МКС, а також визнання Палестини.

Прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре було відмовлено у візиті до Ізраїлю з політичних причин.

Про це повідомляє Dagens Næringsliv .з посиланням на джерела.

Зазначається, що відмова надійшла у жовтні, коли планувався візит.

"На запит до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу надійшла відповідь, що зараз немає часу для організації такого візиту. Це було обґрунтуванням", - розповіли в уряді Норвегії.

Влада країни вважає, що візит було відхилено через участь Норвегії в Міжнародному кримінальному суді, визнання Палестини і через те, що Нафтовий фонд відкликав інвестиції в ізраїльські компанії.

Торік Норвегія визнала Палестинську державу. У листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля і колишнього міністра оборони. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.