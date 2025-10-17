Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія пояснила, як глава кремля може в'їхати в ЄС

17 жовтня 2025, 15:48
Єврокомісія пояснила, як глава кремля може в'їхати в ЄС
з вільних джерел
Це дозволити йому особисто прибути на зустріч із Дональдом Трампом у Будапешті.

У Єврокомісії заявили, що чинні санкції Європейського Союзу не містять заборони на в’їзд до ЄС для президента рф Володимира путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Це означає, що можливе проведення їхньої зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті не суперечить санкційному режиму.

Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Аніта Гіппер на щоденному брифінгу в Брюсселі.

"путін і Лавров перебувають під санкціями ЄС, які передбачають замороження активів, але не містять заборони на поїздки. Тому потенційна участь у зустрічі в Будапешті не порушує цих обмежень", - заявила Гіппер.

При цьому речниця наголосила, що Єврокомісія не коментує гіпотетичні події, адже зустріч ще офіційно не підтверджена.

Журналісти також порушили питання щодо можливості фізичного прибуття путіна до Угорщини, з огляду на те, що ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків. У відповідь Аніта Гіппер пояснила, що у разі потреби дозвіл на проліт має надати окрема країна-член ЄС.

"Такі рішення приймаються на національному рівні. Якщо це станеться, відповідні держави мають надати винятки", - пояснила Гіппер. 

Зі свого боку, заступник головного речника Єврокомісії Олоф Гілл заявив, що Брюссель підтримує будь-які зусилля, які можуть сприяти справедливому і сталому миру в Україні. 

"Якщо ця зустріч справді допоможе зрушити справу в напрямку миру це буде позитивним сигналом", - додав він.

Крім того, уряд Угорщини пояснив що очільник держави-агресора рф Володимир путін може не боятися арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, коли приїде до Будапешта на саміт із президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті, але президенту рф заборонено в'їжджати на територію ЄС через ордер на його арешт від МКС. 

 

 

