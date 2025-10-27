ЄС шукає шляхи підтримки Міжнародного кримінального суду – Кая Каллас

За її словами, у Брюсселі наразі розглядають різні механізми допомоги суду.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міжнародний правовий порядок перебуває під "широким нападом", і ЄС наразі розглядає можливості для посилення підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це Каллас сказала під час виступу в Університеті Європи в Брюгге, передає Reuters.

"Триває масштабний напад на міжнародний правовий порядок, права людини, міжнародно узгоджені норми та інституції, створені для їхнього захисту", — заявила вона.

Каллас наголосила, що ЄС має давню та послідовну політику підтримки МКС, але водночас визнає певні недоліки у власній системі.

"Одна держава-член ЄС оголосила про намір вийти з МКС, але всі члени Союзу юридично зобов’язані виконувати рішення, ухвалені Радою, включно з рішенням про підтримку суду — навіть після виходу", — сказала дипломатка, маючи на увазі Угорщину, яка перебуває в процесі виходу зі складу МКС.

За її словами, у Брюсселі наразі розглядають різні механізми допомоги суду.

"Ми аналізуємо всі доступні варіанти, зокрема конкретні пом’якшувальні заходи, щоб наша підтримка була дієвою в цей складний для МКС час", — зазначила Каллас.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду після видачі ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю, включно з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

У серпні Вашингтон також запровадив санкції проти чотирьох посадовців МКС, звинувативши їх у «переслідуванні» американських та ізраїльських громадян.