Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС шукає шляхи підтримки Міжнародного кримінального суду – Кая Каллас

27 жовтня 2025, 18:19
ЄС шукає шляхи підтримки Міжнародного кримінального суду – Кая Каллас
Каллас Естонія
За її словами, у Брюсселі наразі розглядають різні механізми допомоги суду.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міжнародний правовий порядок перебуває під "широким нападом", і ЄС наразі розглядає можливості для посилення підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це Каллас сказала під час виступу в Університеті Європи в Брюгге, передає Reuters.

"Триває масштабний напад на міжнародний правовий порядок, права людини, міжнародно узгоджені норми та інституції, створені для їхнього захисту", — заявила вона.

Каллас наголосила, що ЄС має давню та послідовну політику підтримки МКС, але водночас визнає певні недоліки у власній системі.

"Одна держава-член ЄС оголосила про намір вийти з МКС, але всі члени Союзу юридично зобов’язані виконувати рішення, ухвалені Радою, включно з рішенням про підтримку суду — навіть після виходу", — сказала дипломатка, маючи на увазі Угорщину, яка перебуває в процесі виходу зі складу МКС.

За її словами, у Брюсселі наразі розглядають різні механізми допомоги суду.
"Ми аналізуємо всі доступні варіанти, зокрема конкретні пом’якшувальні заходи, щоб наша підтримка була дієвою в цей складний для МКС час", — зазначила Каллас.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду після видачі ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю, включно з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.
У серпні Вашингтон також запровадив санкції проти чотирьох посадовців МКС, звинувативши їх у «переслідуванні» американських та ізраїльських громадян.

МКСЄвросоюзКая Каллас

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється