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ПОЛІТИКА

Трамп готує санкції проти Міжнародного кримінального суду

06 лютого 2025, 20:12
Трамп готує санкції проти Міжнародного кримінального суду
Фото: з вільного доступу
За словами чиновника, документ передбачає фінансові та візові обмеження для осіб і членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях МКС щодо громадян США або їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп має намір підписати указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представника Білого дому.

За словами чиновника, документ передбачає фінансові та візові обмеження для осіб і членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях МКС щодо громадян США або їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

Погрози санкціями посилилися після того, як у листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини в Газі. У відповідь Палата представників США, яка не є учасницею Римського статуту, підтримала санкції проти Суду.

Адміністрація Трампа, ймовірно, запровадить обмеження без очікування рішення Конгресу, чого побоюються в самому МКС. Раніше, 23 січня, Бюро асамблеї держав-учасниць Римського статуту висловило стурбованість через можливі санкції США.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США ухвалила закон про застосування санкцій до посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) через ухвалене ним рішення про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і його колишнього міністра оборони за їхні дії під час війни Ізраїлю проти Хамасу в секторі Гази.

МКСсанкціїДональд Трамп

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