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ПОЛІТИКА

Палата представників США підтримала законопроєкт про санкції проти МКС

10 січня 2025, 10:18
Палата представників США підтримала законопроєкт про санкції проти МКС
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Сенат обіцяє схвалити законопроєкт наступного тижня.

Палата представників Конгресу США ухвалила закон про застосування санкцій до посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) через ухвалене ним рішення про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і його колишнього міністра оборони за їхні дії під час війни Ізраїлю проти Хамасу в секторі Гази.

Про це повідомляє The Hill.

До середини дня у четвер до ініціаторів законопроєкту республіканців приєдналися десятки демократів, відтак він набрав необхідну більшість голосів, однак голосування залишилося відкритим, оскільки законодавці повернулися на Капітолійський пагорб з похорону колишнього президента Картера. 

Цим рішенням конгресмени хочуть надіслати меседж про те, що США підтримують Ізраїль

"Суд, який є пародією на правосуддя, намагається заарештувати прем'єр-міністра нашого великого союзника, Ізраїлю, який не лише відповідає ворогу, що здійснив геноцид, але й ворогу, який все ще утримує 100 заручників", – заявив один із авторів законопроєкту Браян Маст у четвер на засіданні Палати представників перед голосуванням.

Fox News пише, що лідер республіканської більшості Джон Тун пообіцяв швидке голосування в Сенаті, щоб законопроєкт уже був «на столі» новообраного президента Дональда Трампа, коли він заступить на посаду. Інавгурація Трампа пройде 20 січня.

Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни — члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).

Законопроєкт також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.

Адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти законопроєкту. У Білому домі заявляли, що є більш ефективні способи захистити Ізраїль, зберегти позиції США в МКС і сприяти міжнародному правосуддю та відповідальності. Однак санкції підтримує Республіканська партія США. Причому найгірші відносини між США і МКС були саме за першого президентства Дональда Трампа, який також республіканець.

Провідні правозахисні організації закликали Конгрес США та адміністрацію Трампа переглянути позицію США стосовно санкцій проти МКС. Вони наголошують, що МКС бореться з безкарністю за найтяжчі злочини, а позитивну роль його роботи відзначили, зокрема, двопартійною підтримкою розслідування воєнних злочинів, скоєних росією в Україні.

МКСПалата представників

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