Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
09 04 2021 17:49

На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж

Новий екіпаж працюватиме над сотнями експериментів з біології, біотехнології, фізики та науки про Землю
Транспортний пілотований корабель (ТПК) "Союз МС-18" з російсько-американським екіпажем долетів до Міжнародної космічної станції (МКС) і успішно пристикувався.
На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж Фото: omegawatches.com

На МКС прибув екіпаж у складі командира корабля "Союз МС-18" та експедиції МКС-65 Олега Новицького, бортінженера-1 Петра Дуброва (космонавти "Роскосмосу") і бортінженера-2, астронавта NASA Марка Ванде Хая. Їхня подорож до МКС тривала близько трьох годин, повідомляє "Укрінформ".

Для 49-річного Новицького це третій космічний політ. 54-річний Ванде Хай вирушив у космос удруге. Для 43-річного Дуброва це перший політ.

Новий екіпаж працюватиме над сотнями експериментів з біології, біотехнології, фізики та науки про Землю.

Попередній екіпаж МКС у складі астронавта NASA Кетлін Рубінс і російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова перебуває на станції з середини жовтня 2020 року. 17 листопада 2020 року на станцію на американському пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX прибули також американські астронавти Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Фото: kazinform

Фото: kazinform

Фото: kazinform

Нагадаємо, що наступним командиром на Міжнародній космічній станції (МКС) буде французький астронавт Тома Песке.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.