На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж
На МКС прибув екіпаж у складі командира корабля "Союз МС-18" та експедиції МКС-65 Олега Новицького, бортінженера-1 Петра Дуброва (космонавти "Роскосмосу") і бортінженера-2, астронавта NASA Марка Ванде Хая. Їхня подорож до МКС тривала близько трьох годин, повідомляє "Укрінформ".
Для 49-річного Новицького це третій космічний політ. 54-річний Ванде Хай вирушив у космос удруге. Для 43-річного Дуброва це перший політ.
Новий екіпаж працюватиме над сотнями експериментів з біології, біотехнології, фізики та науки про Землю.
Попередній екіпаж МКС у складі астронавта NASA Кетлін Рубінс і російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова перебуває на станції з середини жовтня 2020 року. 17 листопада 2020 року на станцію на американському пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX прибули також американські астронавти Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.
Фото: kazinform
Фото: kazinform
Фото: kazinform
Нагадаємо, що наступним командиром на Міжнародній космічній станції (МКС) буде французький астронавт Тома Песке.
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