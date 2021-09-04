На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж

Транспортний пілотований корабель (ТПК) "Союз МС-18" з російсько-американським екіпажем долетів до Міжнародної космічної станції (МКС) і успішно пристикувався.

Новий екіпаж працюватиме над сотнями експериментів з біології, біотехнології, фізики та науки про Землю

На МКС прибув екіпаж у складі командира корабля "Союз МС-18" та експедиції МКС-65 Олега Новицького, бортінженера-1 Петра Дуброва (космонавти "Роскосмосу") і бортінженера-2, астронавта NASA Марка Ванде Хая. Їхня подорож до МКС тривала близько трьох годин, повідомляє "Укрінформ".

Для 49-річного Новицького це третій космічний політ. 54-річний Ванде Хай вирушив у космос удруге. Для 43-річного Дуброва це перший політ.

Новий екіпаж працюватиме над сотнями експериментів з біології, біотехнології, фізики та науки про Землю.

Попередній екіпаж МКС у складі астронавта NASA Кетлін Рубінс і російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова перебуває на станції з середини жовтня 2020 року. 17 листопада 2020 року на станцію на американському пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX прибули також американські астронавти Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Фото: kazinform

Фото: kazinform

Фото: kazinform

Нагадаємо, що наступним командиром на Міжнародній космічній станції (МКС) буде французький астронавт Тома Песке.