Французький астронавт стане наступним командиром МКС

Це буде друга місія 43-річного французького астронавта на МКС

Наступним командиром на Міжнародній космічній станції (МКС) буде французький астронавт Тома Песке.

Як передає "Укрінформ", про це оголосило Європейське космічне агентство у Твіттері.

Це буде друга місія 43-річного французького астронавта на МКС. Він буде першим французом і третім серед європейців, хто очолить космічну станцію.

Запуск капсули Crew Dragon, створеної американською компанією SpaceX, із новим екіпажом на МКС запланований на 22 квітня.

У космосі французький астронавт зосередиться на проведенні наукових експериментів у галузі медицини, властивостей матеріалів, біології.

Нагадаємо, що Китай і Росія працюють над створенням місячної станції