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Французький астронавт стане наступним командиром МКС

Це буде друга місія 43-річного французького астронавта на МКС
Наступним командиром на Міжнародній космічній станції (МКС) буде французький астронавт Тома Песке.
Французький астронавт стане наступним командиром МКС Фото: omegawatches.com

Як передає "Укрінформ", про це оголосило Європейське космічне агентство у Твіттері.

Це буде друга місія 43-річного французького астронавта на МКС. Він буде першим французом і третім серед європейців, хто очолить космічну станцію.

Запуск капсули Crew Dragon, створеної американською компанією SpaceX, із новим екіпажом на МКС запланований на 22 квітня.

У космосі французький астронавт зосередиться на проведенні наукових експериментів у галузі медицини, властивостей матеріалів, біології.

Нагадаємо, що Китай і Росія працюють над створенням місячної станції

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17 03 2021 11:33
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