ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаступним командиром на Міжнародній космічній станції (МКС) буде французький астронавт Тома Песке.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Французький астронавт стане наступним командиром МКС
Це буде друга місія 43-річного французького астронавта на МКС
Фото: omegawatches.com
Як передає "Укрінформ", про це оголосило Європейське космічне агентство у Твіттері.
Це буде друга місія 43-річного французького астронавта на МКС. Він буде першим французом і третім серед європейців, хто очолить космічну станцію.
Запуск капсули Crew Dragon, створеної американською компанією SpaceX, із новим екіпажом на МКС запланований на 22 квітня.
У космосі французький астронавт зосередиться на проведенні наукових експериментів у галузі медицини, властивостей матеріалів, біології.
Нагадаємо, що Китай і Росія працюють над створенням місячної станції
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17 03 2021 11:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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