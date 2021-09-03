Китай і Росія працюють над створенням місячної станції

Роботи ведуться відповідно до угоди між двома відомствами про співробітництво в галузі створення об'єднаного Центру даних з дослідження Місяця і далекого космосу, зазначив Чжан Ханьхуей.

Китай і Росія продовжують активно співпрацювати в галузі освоєння космічного простору, зокрема, в сфері досліджень Місяця і далекого космосу, повідомив "Інтерфаксу" посол КНР у РФ Чжан Ханьхуей.

"За дорученням урядів двох країн Китайське національне космічне агентство і Державна корпорація з космічної діяльності "Роскосмос" повинні завершити підготовку та підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі створення Міжнародної наукової місячної станції", - сказав він.

Роботи ведуться відповідно до угоди між двома відомствами про співробітництво в галузі створення об'єднаного Центру даних з дослідження Місяця і далекого космосу, зазначив Чжан Ханьхуей.

За його словами, китайсько-російське космічне співробітництво має довгу історію, уряди обох країн приділяють цьому питанню велику увагу. Сторони протягом останніх 30 років постійно поглиблювали і розширювали сфери співробітництва, досягли ефективних результатів у таких сферах, як дистанційне зондування Землі, дослідження Місяця та далекого космосу, електронні компонентні бази космічного призначення, моніторинг космічного сміття тощо.

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