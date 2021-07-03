CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканське космічне агентство NASA повідомило, що упродовж найближчих 10 років відправить першу жінку на Місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В NASA обіцяють відправити першу жінку на Місяць в найближчі 10 років
Фото: Громадське телебачення
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBS News.
Дев'ять жінок і дев'ять чоловіків мають відвідати Місяць в рамках програми "Артеміда". Реалізація програми затримується через нестачу фінансування.
"Нам ще багато чого належить дізнатися. Ми все ще вчимося на зразках, які були повернуті під час програми Apollo", - заявила керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.
Вона переконана, що повернення до вивчення Місяця допоможе у розвитку науки.
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