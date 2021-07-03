Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В NASA обіцяють відправити першу жінку на Місяць в найближчі 10 років

Американське космічне агентство NASA повідомило, що упродовж найближчих 10 років відправить першу жінку на Місяць.
В NASA обіцяють відправити першу жінку на Місяць в найближчі 10 років Фото: Громадське телебачення

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBS News.

Дев'ять жінок і дев'ять чоловіків мають відвідати Місяць в рамках програми "Артеміда". Реалізація програми затримується через нестачу фінансування.

"Нам ще багато чого належить дізнатися. Ми все ще вчимося на зразках, які були повернуті під час програми Apollo", - заявила керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.

Вона переконана, що повернення до вивчення Місяця допоможе у розвитку науки.

Читайте також: До Землі наближається 370-метровий астероїд

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2021 16:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.