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Зеленський відреагував на рішення МКС щодо видачі ордерів на арешт двох топкомандувачів рф

05 березня 2024, 20:15
Зеленський відреагував на рішення МКС щодо видачі ордерів на арешт двох топкомандувачів рф
Глава держави наголосив, що кожен російський виконавець воєнних злочинів має знати, що буде притягнутий до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу судом в Гаазі ордерів для арешту командувача дальньої авіації російської федерації генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту рф адмірала Віктора Соколова.

Про це глава держави написав у X (Twitter).

Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт вископоставлених російських військових. Їх  звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках.

"Кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів по цивільним людям та об'єктам критичної інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане. Кожен виконавець таких злочинів має знати, що він буде притягнутий до відповідальності", – наголосив президент.

Глава держави додав, що міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не сховають їх від відповідальності", – відзначив Зеленський.

арештМКСвійна в Україніросія окупанти

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