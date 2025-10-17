Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Угорщині заявили, що путін не ризикує арештом під час візиту на зустріч із Трампом

17 жовтня 2025, 14:51
В Угорщині заявили, що путін не ризикує арештом під час візиту на зустріч із Трампом
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Сійярто також прямо дав зрозуміти, що путін зможе безперешкодно в’їхати до Угорщини та залишити її після переговорів.

В Угорщині дали зрозуміти, що правитель рф владімір путін може не боятися арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо приїде до Будапешта на майбутній саміт із президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спілкування з журналістами.

За словами Сійярто, дата та деталі зустрічі Трампа і путіна стануть відомі після завершення підготовчих переговорів між представниками трьох країн.

"Ми в Угорщині, у Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи, одна з найбезпечніших у світі", — заявив угорський міністр.

Сійярто також прямо дав зрозуміти, що путін зможе безперешкодно в’їхати до Угорщини та залишити її після переговорів.

"Ми з повагою чекаємо на президента владіміра путіна. Ми забезпечимо йому можливість приїхати, провести успішні переговори і повернутися додому. Ніяких узгоджень з кимось не потрібно. Ми — суверенна країна", — наголосив він.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у незаконній депортації українських дітей. Це означає, що російського диктатора можуть заарештувати на території будь-якої держави, яка є членом МКС.

Водночас у квітні 2025 року Угорщина оголосила про намір вийти з МКС. Відповідне рішення парламент країни ухвалив у травні, а 2 червня Будапешт офіційно повідомив про це генерального секретаря ООН. Вихід набуде чинності через рік — у червні 2026-го.

До того часу Угорщина юридично залишається зобов’язаною виконувати рішення МКС, зокрема — ордер на арешт путіна.

