Космічний телескоп Hubble сфотографував незвичайну карликову галактику

Космічний телескоп Hubble сфотографував карликову галактику NGC 1156, що розташована на відстані 25 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Овна.

Фото: space.com/

Про це повідомляє Space.com. У Європейській космічній агенції (ESA) обʼєкт назвали "дивом галактичної морфології". NGC 1156 нагадує за формою спіральну галактику, але їй не вистачає характерної "звивистої" структури. Водночас галактика випромінює розсіяне світіння, характерне для еліптичних галактик. Враховуючи відсутність як спіральної, так і еліптичної структури, астрономи класифікували NGC 1156 як карликову неправильну галактику. Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Читайте також: Hubble показав галактику, що викривлює простір-час

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