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Космічний зонд NASA повертається на Землю зі зразками астероїда Бенну

Планується, що космічний апарат доправить невелику пробну капсулу в пустельне місце в американському штаті Юта 24 вересня 2023 року
Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Osiris-Rex 10 травня залишив орбіту астероїда Бенну, аби вирушити у зворотну подорож на Землю.
Космічний зонд NASA повертається на Землю зі зразками астероїда Бенну Фото: з вільних джерел

Апарат несе пил та зразки породи астероїда, які зібрав у жовтні 2020 року, повідомляє "Укрінформ". Оскільки астероїд діаметром 500 метрів має невелику гравітацію, Osiris-Rex не сідав на нього, а для отримання зразків використовував робот-руку завдовжки 3,4 метра.

"Науковці, які беруть участь у проєкті, підрахували, що в космічному апараті нині є від 200 до 400 грамів астероїдного пилу та гірських порід", - йдеться у повідомленні.

Фахівці сподіваються, що нові матеріали допоможуть зрозуміти будову Сонячної системи і навіть умови формування життя на Землі.

На шляху до Землі Osiris-Rex, запущений у 2016 році, ще двічі облетить Сонце, тому його шлях додому становитиме 2,3 мільярда кілометрів, при цьому відстань до астероїда Бенну 287 мільйонів кілометрів.

Планується, що космічний апарат доправить невелику пробну капсулу в пустельне місце в американському штаті Юта 24 вересня 2023 року.

Наразі єдиною у світі країною, яка вже має зразки астероїдів, є Японія, але ці зразки значно менші за обсягом.

Нагадаємо, що космічний корабель OSIRIS-Rеx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) 10 травня покине орбіту астероїда Бенну та вирушить на Землю

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11 05 2021 10:54
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