Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Косово заявило про намір подати заявку на вступ до ЄС

Про це йдеться у заяві за підсумками чергового засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косовом
Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу.
Косово заявило про намір подати заявку на вступ до ЄС Фото: 112.ua

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві за підсумками чергового засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косовом.

"Косово повідомило про свій намір подати заявку на членство (у ЄС. - Ред.)", - йдеться у заяві.

Засідання відбулося у вівторок у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. Делегацію ЄС очолював високий представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Сторони привітали підтвердження прихильності Косова до свого європейського шляху. Вони погодилися з необхідністю продовження реформ, у тому числі через реалізацію другого етапу Європейської програми реформ, та розвитку досягнень Косова на сьогодні", - наголошується в заяві.

На зустрічі в черговий раз було заявлено про важливість конструктивної участі Косово у діалозі за сприяння ЄС для переговорів та досягнення всеосяжної юридично зобов'язуючої угоди щодо нормалізації відносин із Сербією.

"Це вкрай важливо для того, щоб Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Усіх минулих домовленостей необхідно дотримуватися та повністю виконувати", - йдеться у заяві.

Читайте також: Парламент обрав Вьосу Османі президенткою Косова

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2021 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.