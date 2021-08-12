Косово заявило про намір подати заявку на вступ до ЄС
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві за підсумками чергового засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косовом.
"Косово повідомило про свій намір подати заявку на членство (у ЄС. - Ред.)", - йдеться у заяві.
Засідання відбулося у вівторок у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. Делегацію ЄС очолював високий представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
"Сторони привітали підтвердження прихильності Косова до свого європейського шляху. Вони погодилися з необхідністю продовження реформ, у тому числі через реалізацію другого етапу Європейської програми реформ, та розвитку досягнень Косова на сьогодні", - наголошується в заяві.
На зустрічі в черговий раз було заявлено про важливість конструктивної участі Косово у діалозі за сприяння ЄС для переговорів та досягнення всеосяжної юридично зобов'язуючої угоди щодо нормалізації відносин із Сербією.
"Це вкрай важливо для того, щоб Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Усіх минулих домовленостей необхідно дотримуватися та повністю виконувати", - йдеться у заяві.
Читайте також: Парламент обрав Вьосу Османі президенткою Косова
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Меркель офіційно попрощалась із посадою
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі