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Кожен третій українець не хоче повертатися додому з Норвегії

09 червня 2024, 16:19
Кожен третій українець не хоче повертатися додому з Норвегії
Осло. Фото: Михайло Гема
Кожен третій біженець не хоче повертатися в Україну, але уряд наполягає на тому, щоб вони повернулися.

Про це повідомляє норвезька теле-радіо компанія NRK

Норвезькі соціологи провели дослідження Oslo Met, яке відстежує думку українських біженців про життя в країні. 

Наразі в країні перебуває 65 тисяч українських біженців і більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.

54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Соціологи кажуть, що позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

Нещодавно ми повідомляли, що Норвегія може відправити додому тисячу українських біженців.

 

біженціНорвегія українські

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