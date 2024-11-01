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CУСПІЛЬСТВО

Кожна п'ята дитина живе у зоні війни – звіт Save the Children

01 листопада 2024, 17:17
Кожна п'ята дитина живе у зоні війни – звіт Save the Children
Фото: з вільних джерел
В Україні Save the Children зафіксувала найвище число воєнних атак на школи.

Близько 19 відсотків дітей світу змушені жити в зонах, де не вщухають війни, підрахували в добродійній організації Save the Children.

Про це повідомляє DW.

Торік близько 473 мільйони дітей у всьому світі проживали в зонах конфліктів - це більш ніж удвічі більше, ніж 30 років тому. Такі дані оприлюднила в четвер, 31 жовтня, благодійна організація Save the Children в Берліні. 

Так само зросла і кількість тяжких злочинів проти дітей, скоєних під час конфліктів. Зазначається, що у 2023 році було зафіксовано 31 721 підтверджений випадок таких злочинів, що на 15 відсотків більше, ніж у попередньому році.

В Україні Save the Children зафіксувала у 2023-му найвище число воєнних атак на школи - серед 2414 нападів на школи та лікарні по всьому світу, що було більше, ніж будь-коли за останні десять років. 

У дослідженні благодійної організації Україна також позначена як один з трьох регіонів, де зафіксована найбільша кількість дітей-жертв війни, - разом з Ефіопією та Сектором Гази. Загалом у 2023 році були вбиті або покалічені 11 338 - в середньому 31 дитина на день.

 За кількістю постраждалих дітей до загальної кількості населення найнебезпечнішим регіоном виявився Близький Схід.

За інформацією благодійної організації, доповідь ґрунтується на даних Інституту дослідження проблем миру Prio, що базується в Осло, а також на звітах Організації Об'єднаних Націй (ООН). Зона конфлікту визначається у звіті як територія в радіусі 50 кілометрів навколо місця, де протягом року відбулася щонайменше одна "конфліктна подія". За даними Save the Children, у 2023 році у світі точилися 59 воєн за участі держав.

Повномасштабна війна росії проти України триває з 24 лютого 2022 року.  За верифікованими даними станом на 26 жовтня 2024 року, в Україні загинули 583 дитини та понад 1655 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Але до першого листопада ця цифра вже виросла.

діти війнивійна в Україні

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