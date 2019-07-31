КПВВ "Гнутове" призупинив роботу: поруч горить суха трава, вибухають снаряди

Відзначається, що через полум'я детонують боєприпаси, що не розірвалися

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області призупинив роботу через горіння сухої трави поблизу.

Відзначається, що через полум'я детонують боєприпаси, що не розірвалися. Це створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Тому рішенням Командувача об'єднаних сил у КПВВ "Гнутове" з 14.00 введений режим "червоний" і тимчасово припинені контрольно-пропускні операції.

Робота пункту пропуску буде відновлена ​​після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.

За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.