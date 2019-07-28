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Пункт пропуску "Мар'їнка" обстріяли бойовики, - штаб

Бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї
За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.
Пункт пропуску "Мар Фото: espreso.tv

"Об 00:15 збройні формування Рjcb] та її найманці порушили режим припинення вогню. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ, один з яких наскрізний отвір, куля лежала з зовнішньої сторони після пробиття другої стінки модуля", — йдеться у повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню, зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, минулої доби незаконні військові формування так званих "ДНР/ЛНР" попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій українських військових.

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