ООС: Бойовики продовжують порушувати режим тиші, одного військовослужбовця поранено

Минулої доби незаконні військові формування так званих "ДНР/ЛНР" попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій українських військових.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

"27 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета.

Від початку поточної доби, 28 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", — підкреслюють військові.

Нагадаємо, на Донбасі загинули 49 українських бійців і 307 отримали поранення за час дії попереднього режиму припинення вогню від 8 березня 2019 року.

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