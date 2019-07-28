Суд виділив на кожну справу кримськотатарських активістів по десять хвилин , - адвокат
За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин, йдеться у "Крим. Реалії".
"Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомився з матеріалами справи, пояснив свою позицію, вислухав сторону звинувачення", - зазначив Семедляєв.
Він зазначив, що після повернення кримських татар до окупованого Криму їх почали викликати до місцевих відділень російської поліції.
"В основному усім, на кого склали адмінпротоколи у Москві, не дають спокою і в Криму. До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони доїхали, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформляти плакати", - повідомив Семедляєв.
Нагадаємо, у Києві 25 липня під будівлею посольства Росії пройшла 38-ма акція громадської організації "КримSOS", присвячена насильницьким зникненням людей у Криму.
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