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Не бачимо готовність Росії виконувати зобов'язання, тож договір про ДРСМД "помре", - Столтенберг

У НАТО не бачать "ніяких ознак", що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання в рамках ДРСМД
Тому вважають, що країнам-членам НАТО варто готуватися до припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності.
Не бачимо готовність Росії виконувати зобов Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

"На жаль, ми не бачимо ніяких ознак того, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання в рамках ДРСМД. Якщо РФ не зробить цього до 2 серпня, договір "помре", - заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Der Spiegel, пише DW.

Раніше генсек НАТО у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що Росія розірвала ДРСМД і тим самим "створила серйозну загрозу нашій безпеці".

"Москва має використати свій останній шанс, щоб врятувати цю угоду. В іншому випадку вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для усіх нас", - зазначив Столтенберг.

Він також попередив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну системусередньої дальності і навіть розмістила її. Конкретного місця базування він не назвав.

Нагадаємо, раніше у ПАРЄ заявили, що повернення російської делегації у Парламентську асамблею Ради Європи було помилкою та проявом політичної наївності.

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