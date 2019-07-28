В Україні з'явилась посада омбудсмена з прав людей із інвалідністю

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю зі створенням його апарату

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.

Також, згідно з постановою, будуть ліквідовані офіс із питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю, йдеться в "Громадське".

У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, раніше в онлайн сервісі "Укрзалізниці" з'явилась функція купівлі квитка на поїзд з пільгою, яку мають люди з інвалідністю.

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