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В Україні з'явилась посада омбудсмена з прав людей із інвалідністю

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю зі створенням його апарату
Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.
В Україні з Фото: з відкритих джерел

Також, згідно з постановою, будуть ліквідовані офіс із питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю, йдеться в "Громадське". 

У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України. 

Нагадаємо, раніше в онлайн сервісі "Укрзалізниці" з'явилась функція купівлі квитка на поїзд з пільгою, яку мають люди з інвалідністю.

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