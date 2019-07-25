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За попередній "режим тиші" на Донбасі загинули 49 бійців, – місія в ОБСЄ

На Донбасі загинули 49 українських бійців і 307 отримали поранення за час дії попереднього режиму припинення вогню від 8 березня 2019 року
На засіданні Постійної ради ОБСЄ постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк зачитав статистику порушень попереднього "режиму тиші" і порівняв його з чинними домовленостями про безстрокове припинення вогню з 21 липня.
За попередній "режим тиші" на Донбасі загинули 49 бійців, – місія в ОБСЄ Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"Протягом попереднього режиму припинення вогню, який розпочався на Донбасі у березні цього року, втрати українських військовослужбовців становили 356 осіб, серед яких 49 загиблих", – звітував Цимбалюк, йдеться в "Укрінформ".

"Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", - пояснив він.

За його словами, попри те що з 21 липня майже немає порушень, "ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він порушується".

"Щоб зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, як це було домовлено у Мінську 17 липня, ми повинні рухатися вперед шляхом імплементації інших безпекових положень Мінських домовленостей, передусім, виведення важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України", - зазначив голова української місії в ОБСЄ.

Нагадаємо, в окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.

​Читайте також: Україна затримала російський танкер, який блокував прохід українським катерам у Керченській протоці 

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