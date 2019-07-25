Україна затримала російський танкер, який блокував прохід українським катерам у Керченській протоці
Танкер був використаний військовослужбовцями прикордонних військ ФСБ РФ для того, щоб фізично перекрити прохід двом українським катерам і буксиру. Ці дії згодом привели до захоплення кораблів і полону їхніх екіпажів.
За фактом дій танкера Neyma було розпочато кримінальне провадження, повідомляє пресслужба СБУ.
24 липня судно під новою назвою Nika Spirit зайшло в порт Ізмаїла, де було затримане.
"Група слідчих СБУ, військових прокурорів і прикордонників на затриманому танкері закінчила санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із судна, записів радіоперемов під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів команди судна, вилучено документи, необхідні для встановлення істини в провадженні. Зазначене судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.
Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.
Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.
Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".
Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.
Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн