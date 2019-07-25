Україна затримала російський танкер, який блокував прохід українським катерам у Керченській протоці

Судно під новою назвою Nika Spirit зайшло в порт Ізмаїла

Служба безпеки України і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор Росії), який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

Танкер був використаний військовослужбовцями прикордонних військ ФСБ РФ для того, щоб фізично перекрити прохід двом українським катерам і буксиру. Ці дії згодом привели до захоплення кораблів і полону їхніх екіпажів.

За фактом дій танкера Neyma було розпочато кримінальне провадження, повідомляє пресслужба СБУ.

24 липня судно під новою назвою Nika Spirit зайшло в порт Ізмаїла, де було затримане.

"Група слідчих СБУ, військових прокурорів і прикордонників на затриманому танкері закінчила санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із судна, записів радіоперемов під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів команди судна, вилучено документи, необхідні для встановлення істини в провадженні. Зазначене судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.