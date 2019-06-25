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Українські кораблі, які захопила Росія, зникли зі стоянки в Керчі

Захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі
Знакли такі військові катери: "Нікополь", "Бердянськ", та буксир "Яни Капу".
Українські кораблі, які захопила Росія, зникли зі стоянки в Керчі Фото: kerch.com.ru

Куди перемістили українські кораблі наразі невідомо, інформують у "Громадське" з посиланням на "Крим.Реалії".

Нагадаємо, 10 травня у Міжнародному трибуналі ООН з морського права в Гамбурзі розпочалися відкриті слухання у справі нападу Росії на українські кораблі та захоплення українських моряків.

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25 06 2019 16:06
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