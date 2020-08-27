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КПВВ з Кримом відновлюють роботу з 29 серпня: які правила перетину

Усі громадяни після повернення з анексованого Криму мають пройти самоізоляцію з додатком "Дій вдома"
Опівночі 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму та Севастополя.
КПВВ з Кримом відновлюють роботу з 29 серпня: які правила перетину Фото: shutterstock.com

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє "Громадське".

Усі громадяни після повернення з анексованого Криму мають пройти самоізоляцію з додатком "Дій вдома". Якщо не вдається встановити додаток, потрібно проходити обсервацію у відведених для цього місцях (оздоровчі заклади, визначені державою тощо)

Достроково ізоляцію можна припинити після отримання негативного результаті ПЛР-тесту на COVID-19.

Самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Крім того, якщо іноземці та особи без громадянства планують потрапити на підконтрольну Україні територію з Криму чи Донбасу, вони повинні мати страховий поліс, який покриє витрати на лікування COVID-19 (у разі якщо ви захворієте). Поліс має бути від страхової компанії, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини з українською страховою компанією-партнером.

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27 08 2020 16:30
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