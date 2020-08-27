КПВВ з Кримом відновлюють роботу з 29 серпня: які правила перетину
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє "Громадське".
Усі громадяни після повернення з анексованого Криму мають пройти самоізоляцію з додатком "Дій вдома". Якщо не вдається встановити додаток, потрібно проходити обсервацію у відведених для цього місцях (оздоровчі заклади, визначені державою тощо)
Достроково ізоляцію можна припинити після отримання негативного результаті ПЛР-тесту на COVID-19.
Самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.
Крім того, якщо іноземці та особи без громадянства планують потрапити на підконтрольну Україні територію з Криму чи Донбасу, вони повинні мати страховий поліс, який покриє витрати на лікування COVID-19 (у разі якщо ви захворієте). Поліс має бути від страхової компанії, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини з українською страховою компанією-партнером.
Читайте також: До деокупації Криму воду на півострів подавати не можна
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Яким був день 24 серпня 1991 року
- ФОТО Друга ніч протестів у Білорусі: нові затримання, барикади і один загиблий
- ФОТО Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки