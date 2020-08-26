До деокупації Криму воду на півострів подавати не можна - постпред президента України

Кориневич зазначив, що Україна не повинна вирішувати питання водопостачання до Криму за державу-окупанта

"Питання водопостачання - це чи не єдине питання, яке держава-окупант не може вирішити самостійно. І держава Україна не повинна вирішувати це питання за державу-окупанта. Тому позиція однозначна: ніякої води в Крим до деокупації півострова", - наголосив він.

Воду в Крим до його деокупації подавати не можна, оскільки це дуже значний важіль тиску і впливу на державу-окупанта, повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, пише "Інтерфакс-Україна".

"Позиція і представника президента, і Представництва президента України в Автономній Республіці Крим однозначна і не змінюється, і не зміниться: воду в Крим до деокупації Кримського півострова подавати не можна. Це дуже значний важіль тиску і впливу на державу-окупанта", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу.

Кориневич зазначив, що Україна не повинна вирішувати питання водопостачання до Криму за державу-окупанта.

"Питання водопостачання - це чи не єдине питання, яке держава-окупант не може вирішити самостійно. І держава Україна не повинна вирішувати це питання за державу-окупанта. Тому позиція однозначна: ніякої води в Крим до деокупації півострова", - наголосив він.

Постпред президента України також зазначив, що "гуманітарна катастрофа на півострові триває вже сьомий рік, тому що сьомий рік український півострів Крим тимчасово окупований Російською Федерацією".

"Тому позиція така: коли держава-окупант піде з нашого українського Кримського півострова, безумовно, всі питання, зокрема водопостачання, буде відновлено", - пояснив Кориневич.

Він також додав, що важливо зберігати наявну позицію України щодо неможливості постачання води на територію Кримського півострова до його деокупації, "незважаючи на будь-які маніпуляції, інсинуації з боку держави-окупанта".

Раніше голова української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.

"Там живуть українці, і якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду, але промисловим підприємствам, військовим базам - ми ніколи в житті на це не підемо", - сказав він в інтерв'ю "Українському радіо".

Нагадаємо, що шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму