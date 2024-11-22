Новітня система ППО NASAMS від Канади вже в Україні

Країна обіцяла передати її ще того року.

Уряд Канади передав Києву новітню систему протиповітряної оборони NASAMS.

Про це інформує агентство Укрінформ, посилаючись на заяву міністра оборони Канади Біла Блера.

“Не можу розкрити більше деталей щодо цього через операційну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її”, - заявив Блер.

За словами міністра, нова система ППО “змінить ситуацію, оскільки дозволить українцям захищати свої населені пункти”.

Канада оголосила про намір передати Україні систему ППО NASAMS, ціною в $300 млн ще 10 січня 2023 року.

Домовленості передбачали, що Оттава відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, проте США укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.

Але втілення цього проєкту наштовхнулося на ряд бюрократичних перешкод, що і сповільнили його реалізацію.

На додаток до всього, на виготовлення кожної системи NASAMS потрібно близько двох років.

На початку місяця стало відомо, що США надішлють Україні понад 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.