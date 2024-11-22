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МЗС Туреччини щодо вступ в БРІКС: поки жодній країні не надіслали запрошення

22 листопада 2024, 19:23
МЗС Туреччини щодо вступ в БРІКС: поки жодній країні не надіслали запрошення
Фото: irontimes.com
В БРІКС відсутній інституційний механізм подання заявок на вступ т їхнього затвердження.

Саме тому члени організації збираються разом і запрошують до вступу. Туреччина вже висловила свою зацікавленість щодо цього.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на засіданні комісії з планування та бюджету парламенту Туреччини після представлення бюджету міністерства на 2025 рік, пише Haber Türk.

"Такої інституціоналізації немає. Члени збираються разом і запрошують інших. Але свою зацікавленість теж потрібно якось висловити. Ми заявили про свою зацікавленість", - сказав Фідан.

Він додав, що на даний момент жодній країні не надіслано жодного запрошення до членства в БРІКС.

Щодо перспективи вступу в Євросоююзі, міністр сказав про те, що офіційна політика щодо перспективи членства в ЄС продовжується. Двома важливими темами, про які йде мова у відносинах з блоком, є лібералізація візового режиму та оновлення Митного союзу.

"Політична позиція ЄС щодо членства Туреччини не змінилася. ЄС виніс зовнішню політику та зовнішню геополітичну ситуацію на порядок денний внутрішньої політики… Впливає і те, що через деякі пережиті політичні травми вони не можуть дати відповіді на такі важливі питання. На це потрібно подивитися. Є сфера, де вони постійно перебувають в ілюзії", - сказав турецький міністр.

Нагадаємо, що у вересні Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС.

 

ТуреччинаБРІКС

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