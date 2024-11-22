Дрони ЗСУ атакували російський Капустін Яр, звідки була запущена міжконтинентальна ракета

Щонайменше два безпілотники дісталися цілі.

Ще вчора вранці, 21 листопада, ракетний полігон "Капустін Яр" в Астраханській област рфі, звідки кремль запустив нову балістичну ракету середньої дальності по Дніпру, атакували безпілотники.

Про це повідомив телеграм-канал Astra.

За інформацією соцмережі, щонайменше два дрони не були збиті і атакували 105-ми майданчик полігон "Капустін Яр".

Поки що офіційної інформації щодо наслідків цієї атаки немає.

Губернатор Астраханської області рф Ігор Бабушкін заявив, що під час атаки частина дронів була придушена засобами РЕБ і ліквідована, інша частина – збита засобами ППО.

Він додав, що саме вибухи від роботи протиповітряної оборони чули місцеві жителі і прозвітував щодо пожежі, яка виникла внаслідок падіння збитого українського безпілотника.

В заяві Бабушкіна не було інформації про ураження безпілотниками полігону.

"Капустін Яр" і раніше зазнавав атаки дронами вліткуцього року: дев’ять дронів вдарили по території військової частини 15644, де знаходився полігон, а ще два дрони вдарили по території військової частини 15650 в Ахтубінську.

Тоді Україна вперше в історії уразила літак Cу-57 за 600 км від лінії фронту.