Швеція інвестує у виробництво українських далекобійних дронів – Міноборони

Інвестиція відбудеться за "данською моделлю".

Уряд Швеції інвестує у виробництво далекобійних дронів в Україні. Фінансування відбудеться за "данською моделлю".

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав на Facebook-сторінці.

"Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", - йдеться в дописі.

Умєров написав, що відвідав Швецію з робочим візитом і зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

За результатами зустрічі Умєров оголосив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

Крім того, міністри обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

Окремий фокус переговорів - оснащення українських бригад. За словами Умєрова, Україна фіналізує домовленості з нордичними партнерами.

Також на початку місяця Швеція оголосила про новий пакет допомоги Києву.