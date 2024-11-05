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Швеція оголосила про новий пакет допомоги Києву

05 листопада 2024, 20:31
Швеція оголосила про новий пакет допомоги Києву
Фото: РБК
До нього увійдуть два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.

Уряд Швеції надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро.

Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час брифінгу з міністром МВС України Ігорем Клименком.

"Пакет допомоги включає два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Кораблі передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України", - заявив шведський міністр. 

Також до пакета увійдуть 40 тисяч захисних масок і респіраторів, які використовуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Ми спостерігаємо за ситуацію і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи", - сказав Болін. 

Він додав, що Швеція має наміри розширювати співпрацю між українським та шведським міністерствами.

"Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка неодмінно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки", - підсумував шведський політик. 

Лише тиждень тому Україна отримала новий пакет допомоги від Норвегії і Швеції.

 

Швеціяпідтримка України

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