Швеція оголосила про новий пакет допомоги Києву
Уряд Швеції надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро.
Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час брифінгу з міністром МВС України Ігорем Клименком.
"Пакет допомоги включає два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Кораблі передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України", - заявив шведський міністр.
Також до пакета увійдуть 40 тисяч захисних масок і респіраторів, які використовуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Ми спостерігаємо за ситуацію і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи", - сказав Болін.
Він додав, що Швеція має наміри розширювати співпрацю між українським та шведським міністерствами.
"Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка неодмінно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки", - підсумував шведський політик.
Лише тиждень тому Україна отримала новий пакет допомоги від Норвегії і Швеції.