Київ отримає новий пакет допомоги від Норвегії і Швеції

Частина коштів піде на військову допомогу.

Україна отримає новий пакет допомоги на €500 млн євро від Норвегії, а Швеція надасть допомогу на €63 мільйони.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стер на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.

Політик обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на фронті.

Він також обізнаний в тому, що москва постійно вбиває в Україні жінок та дітей.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 спрямують на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи", — сказав глава норвезького уряду.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна надасть 63 мільйони євро, з них 43 мільйони — на фінансування інституцій: Коаліції з посилення потенціалу Української оборонної контактної групи, а також 20 мільйонів для розвитку оборонно-промислового комплексу.

"Нарешті Україна хоробро бореться за власну свободу, але вони також захищають свободу Європи та Північних країн", — сказав прем'єр-міністр Швеції.

Нагадаємо, що вчора Японія передалаь Україні $3 млрд за рахунок заморожених активів рф.