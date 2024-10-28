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Японія передасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених активів рф

28 жовтня 2024, 16:25
Японія передасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених активів рф
Фото: з вільного доступу
Кошти не можна буде використовувати у військових цілях.

Уряд японії виділить Києву фінансову допомогу на більш як 3 млрд доларів в рамках кредиту G7, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомляє Nikkei.

Від Токіо Україна отримає 3,09 млрд доларів із загальної суми в $50 млрд за програмою, розробленою країнами G7.

Кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва через фонд Світового банку.

Таким чином Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у військових цілях.

Раніше G7 погодили $50 млрд Україні.

 

Японіявійна в Україніактиви рф

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