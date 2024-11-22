Китай відреагував на російський ракетний удар по Дніпру
КНР у відповідь на удар рф по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності закликав "всі сторони" зберігати спокій і стриманість.
Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
"Всі сторони мають зберігати спокій і виявляти стриманість, працювати над деескалацією ситуації за допомогою діалогу і консультацій, а також створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню", – заявив Лінь Цзянь.
За його словами, позиція Китаю в "українському питанні" полягає у сприянні врегулюванню політичними засобами й запобігання подальшій ескалації.
Раніше путін заявив, що удар по Дніпру було завдано "новітньою гіперзвуковою ракетою".