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Китай відреагував на російський ракетний удар по Дніпру

22 листопада 2024, 18:11
Китай відреагував на російський ракетний удар по Дніпру
Запуск міжконтинентальної ракети. Фото: twitter U.S. Dept of Defense
Пекін закликав усі сторони "охолодити ситуацію" та уникати подальшої ескалації.

КНР у відповідь на удар рф по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності закликав "всі сторони" зберігати спокій і стриманість. 

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

"Всі сторони мають зберігати спокій і виявляти стриманість, працювати над деескалацією ситуації за допомогою діалогу і консультацій, а також створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню", – заявив Лінь Цзянь. 

За його словами, позиція Китаю в "українському питанні" полягає у сприянні врегулюванню політичними засобами й запобігання подальшій ескалації.

Раніше путін заявив, що удар по Дніпру було завдано "новітньою гіперзвуковою ракетою".

 

війна в Україніміжконтинентальна ракета

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