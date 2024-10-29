Україна повернула ще шістьох дітей з окупації

З окупованої території вернулись двоє дівчат і чотири хлопчика, віком від 8 до 16 років.

З тимчасово окупованих територій Херсонщини повернули шістьох дітей.﻿

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в Telegram-каналі.

"Ще шестеро сімей – нарешті на підконтрольній Україні території. З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років", - йдеться в дописі.

Прокудін написав, що серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування, а разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата.

Він додав, що завдяки рятувальній операції, яку провела організація “Save Ukraine”, малеча може забути про пережиті жахи: дітей змушували відвідувати так звані "російські школи", які мають більше спільного не з освітою, а з російською пропагандою.

"За десять місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області. Вдячний усім, хто докладає зусиль заради повернень малечі!", - додав очільник обласної військової адміністрації.

Також на початку місяця Україна повернула ще сімох дітей з окупованих територій.