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Україна повернула ще шістьох дітей з окупації

29 жовтня 2024, 17:02
Україна повернула ще шістьох дітей з окупації
Фото: з вільних джерел
З окупованої території вернулись двоє дівчат і чотири хлопчика, віком від 8 до 16 років.

З тимчасово окупованих територій Херсонщини повернули шістьох дітей.﻿ 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в Telegram-каналі. 

"Ще шестеро сімей – нарешті на підконтрольній Україні території.  З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років", - йдеться в дописі. 

Прокудін написав, що серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування, а разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата. 

Він додав, що  завдяки рятувальній операції, яку провела організація “Save Ukraine”, малеча може забути про пережиті жахи: дітей змушували відвідувати так звані "російські школи", які мають більше спільного не з освітою, а з російською пропагандою. 

"За десять місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області. Вдячний усім, хто докладає зусиль заради повернень малечі!", - додав очільник обласної військової адміністрації. 

Також на початку місяця Україна повернула ще сімох дітей з окупованих територій.

 

дітиокупаціявійна в Україні

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