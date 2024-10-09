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Україна повернула ще 7 дітей з окупованих територій

09 жовтня 2024, 08:14
Україна повернула ще 7 дітей з окупованих територій
Фото: Укрінформ
росіяни заставляють дітей відвідувати "уроки патріотичного виховання".

В Україну вдалось повернути ще 7 українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької і Луганської областей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram-каналі. 

"Ще 7 українських дітей  було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Їх вік – від 3 до 17 років. Тривалий час вони та їх родини провели на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї зіткнулися з переслідуваннями: дорослих змушували неодноразово проходити допити, дітей – відвідувати "уроки патріотичного виховання" та інші громадські заходи, спрямовані на поширення серед молоді російських пропагандистських наративів", - йдеться в дописі. 

Єрмак додав, що якщо українці відмовлялися отримувати паспорт рф, то їм роблять неможливим працевлаштування і доступ до медичних послуг. 

Також уряд рф погрожує позбавити українців батьківських прав, якщо діти не ходитимуть в російську школу.

Так, 17-річний Даніїл з Луганщини приховував заради своєї безпеки факт того, що він продовжує навчатися онлайн в українській школі.

В кінці вересня ми також писали, що Україна та росія домовилися про обмін дітьми за посередництва Катару.

 

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