Україна повернула ще 7 дітей з окупованих територій

росіяни заставляють дітей відвідувати "уроки патріотичного виховання".

В Україну вдалось повернути ще 7 українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької і Луганської областей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

"Ще 7 українських дітей було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Їх вік – від 3 до 17 років. Тривалий час вони та їх родини провели на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї зіткнулися з переслідуваннями: дорослих змушували неодноразово проходити допити, дітей – відвідувати "уроки патріотичного виховання" та інші громадські заходи, спрямовані на поширення серед молоді російських пропагандистських наративів", - йдеться в дописі.

Єрмак додав, що якщо українці відмовлялися отримувати паспорт рф, то їм роблять неможливим працевлаштування і доступ до медичних послуг.

Також уряд рф погрожує позбавити українців батьківських прав, якщо діти не ходитимуть в російську школу.

Так, 17-річний Даніїл з Луганщини приховував заради своєї безпеки факт того, що він продовжує навчатися онлайн в українській школі.

В кінці вересня ми також писали, що Україна та росія домовилися про обмін дітьми за посередництва Катару.