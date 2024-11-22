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На пункті пропуску з Румунією обмежать рух

22 листопада 2024, 18:31
На пункті пропуску з Румунією обмежать рух
Фото: Getty Images
Мова йде про "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск транспорту з 22 листопада, які діятумуть 35 днів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в Telegram-каналі.

"Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів", - йдеться в дописі.

За інформацією Румунської сторони, у зв’язку з аварійним станом конструкції мосту через річку Тиса і з метою  проведення робіт з його відновлення, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 09:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю. 

В службі додали, що рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде. Проте є очікування, що призупинення пропуску через ремонтні роботи буде відбуватися впродовж 35 днів, починаючи з 22 листопада 2024 року.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок", - додали прикордонники. 

Крім того, в Держмитслужба в обід повідомили, що польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині".

 

Румуніякордон

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