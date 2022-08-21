Країна-окупант з початку війни позбулася 45 тисяч солдатів - Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів

російська федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 45 200 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 1912 (+5);

бойових броньованих машин - 4224 (+12);

артилерійських систем - 1028 (+10);

РСЗВ - 266 (+0);

засоби ППО - 141 (+0);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів - 197 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);

крилаті ракети - 190 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);

спеціальна техніка - 99 (+2).

Як повідомляв iPress, росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України. Потенційним новобранцям пропонуються вигідні грошові бонуси, до "добровольчих" батальйонів беруть чоловіків віком до 50 років і лише з середньою освітою.