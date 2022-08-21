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Країна-окупант з початку війни позбулася 45 тисяч солдатів - Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів
Країна-окупант з початку війни позбулася 45 тисяч солдатів - Генштаб ЗСУ Фото: Андрій Попіль
російська федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. 
 
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
 
За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів.
 
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
 
  • особового складу - близько 45 200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 1912 (+5);
  • бойових броньованих машин - 4224 (+12);
  • артилерійських систем - 1028 (+10);
  • РСЗВ - 266 (+0);
  • засоби ППО - 141 (+0);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів - 197 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);
  • крилаті ракети - 190 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);
  • спеціальна техніка - 99 (+2).

 

Як повідомляв iPress, росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України. Потенційним новобранцям пропонуються вигідні грошові бонуси, до "добровольчих" батальйонів беруть чоловіків віком до 50 років і лише з середньою освітою.

 
 
 
 
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21 08 2022 11:46
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