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Країни Балтії і Північної Європи готують спорядити українську бригаду

24 лютого 2025, 20:08
Країни Балтії і Північної Європи готують спорядити українську бригаду
Один з підрозділів підготують та оснащення усіма необхідним спорядженням і боєприпасами.

Країни Північної Європи і Балтії в рамках військової підтримки України у 2025 році забезпечать підготовку та оснащення українського підрозділу числельністю з бригаду.

Про це йдеться в заявах урядів Данії і Естонії

Протягом цього року країни Північної Європи і Балтії планують забезпити підготовку і оснащення українського підрозділу розміром з бригаду.

"Данія виділяє Україні додатково близько 2 мільярдів данських крон. Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії", – заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен. 

Прем’єр Естонії Крістен Міхал під час візиту до Києва сказав, що цей проєкт північних держав передбачає військову підготовку та оснащення підрозділу усіма необхідним спорядженням і боєприпасами. 

Щодо конкретних кроків у цьому напрямку домовляться ближчим часом. 

Міхал також сказав, що зараз час робити "більше й швидше".

"Естонія тримає слово і збільшить військову допомогу для України цього року ще на чверть, закупивши додаткові 10 тисяч снарядів на 25 млн євро. До цього додасться раніше обіцяна допомога від оборонпрому Естонії на 100 млн євро", – підсумував він. 

В понеділок, 24 лютого, лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф.

 

війна в Україніпідрозділ

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